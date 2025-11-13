uma parceria com o Jornal Expresso

Paulo Matias assume a vice-presidência da Câmara de Alenquer 
Paulo Matias e João Nicolau, vice-presidente e presidente da Câmara de Alenquer, respectivamente - foto O MIRANTE

Paulo Matias assume a vice-presidência da Câmara de Alenquer 

Ex-presidente da Junta de Alenquer, Paulo Matias, será o novo vice-presidente da câmara liderada por João Nicolau.

O número dois da lista do presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), vai ser o seu vice-presidente. Paulo Matias, que nos últimos quatro anos desempenhou funções como presidente da Junta de Freguesia de Alenquer, assume agora novas funções autárquicas.
A vereadora Cláudia Luís, a única mulher no actual elenco da Câmara de Alenquer e que foi vice-presidente no mandato anterior, passa agora a ocupar a posição de número três. De referir que, na primeira reunião pública do mandato, realizada no dia 6 de Novembro, a distribuição de pelouros ainda não foi divulgada.

Paulo Matias assume a vice-presidência da Câmara de Alenquer 
