PSD de Benavente apela à responsabilidade política e rejeita “maiorias negativas”

O PSD de Benavente apelou à “atitude construtiva, diálogo permanente e humildade democrática” de todos os eleitos no concelho, afastando “qualquer tentação de maiorias negativas que prejudiquem o trabalho dos autarcas legitimamente eleitos”. Em comunicado, a concelhia social-democrata recorda que “não fomos eleitos para deixar tudo na mesma, mas para fazer acontecer a mudança que a maioria dos cidadãos desejava”, e defende “respeito e cooperação de todos os partidos representados, incluindo CDU, PS e Chega”.

O partido destaca ainda o “exemplo de responsabilidade” dos seus eleitos nas freguesias, apontando como sinais de maturidade democrática o entendimento alcançado com o Chega em Benavente e com uma eleita do PS em Samora Correia, bem como a decisão de viabilizar o executivo da Barrosa, onde a coligação AD não venceu.

A concelhia congratula-se também com a tomada de posse da presidente da câmara municipal, Sónia Ferreira, e do presidente da assembleia municipal, Luís Feitor, sublinhando que “este é o tempo da convergência e da responsabilidade”. “Benavente entrou num novo ciclo de esperança, acção e mudança verdadeira”, conclui o comunicado do PSD datado de 5 de Novembro de 2025.