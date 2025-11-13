AVISAN em Santarém foi cancelada devido à gripe das aves

O conselho de administração do CNEMA decidiu cancelar a AVISAN, agendada para o fim do mês em Santarém, devido à existência de casos confirmados de gripe das aves nos distritos de Santarém e de Aveiro.

A Avisan 25 foi cancelada pelo conselho de administração do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercado Agrícolas, devido aos casos de gripe das aves que foram detectados ultimamente nos distritos de Santarém e de Aveiro. A feira dedicada a aves e outros animais de companhia devia decorrer de 29 de Novembro a 1 de Dezembro. A organização lamenta o cancelamento e afirma que está a trabalhar para que seja possível remarcar a feira.

De acordo com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), foram confirmados 31 casos de gripe das aves, nos distritos de Aveiro e Santarém, em aves de cativeiro. A DGAV tem vindo a alertar todos os detentores de aves para que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, de modo a evitar o contacto entre aves domésticas e aves selvagens.