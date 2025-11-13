uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-13
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.13 1ª página Sociedade AVISAN em Santarém foi cancelada de ...
AVISAN em Santarém foi cancelada devido à gripe das aves
DGAV reforça os alertas depois de novos casos confirmados em Santarém e Aveiro - foto arquivo O MIRANTE

AVISAN em Santarém foi cancelada devido à gripe das aves

O conselho de administração do CNEMA decidiu cancelar a AVISAN, agendada para o fim do mês em Santarém, devido à existência de casos confirmados de gripe das aves nos distritos de Santarém e de Aveiro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Avisan 25 foi cancelada pelo conselho de administração do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercado Agrícolas, devido aos casos de gripe das aves que foram detectados ultimamente nos distritos de Santarém e de Aveiro. A feira dedicada a aves e outros animais de companhia devia decorrer de 29 de Novembro a 1 de Dezembro. A organização lamenta o cancelamento e afirma que está a trabalhar para que seja possível remarcar a feira.
De acordo com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), foram confirmados 31 casos de gripe das aves, nos distritos de Aveiro e Santarém, em aves de cativeiro. A DGAV tem vindo a alertar todos os detentores de aves para que cumpram as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção, de modo a evitar o contacto entre aves domésticas e aves selvagens.

AVISAN em Santarém foi cancelada devido à gripe das aves
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...