Bebé Raúl nasceu em casa com ajuda dos bombeiros - foto DR

Bombeiros de Salvaterra de Magos ajudam mãe a dar à luz antes de chegar ao hospital

Uma grávida entrou em trabalho de parto em Salvaterra de Magos e acabou por dar à luz em casa, com o apoio de uma equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros locais. O bebé, chamado Raúl, nasceu saudável e foi transportado com a mãe para o Hospital Vila Franca de Xira.