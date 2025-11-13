uma parceria com o Jornal Expresso

Detido por furtos em residências em Almeirim fica em prisão preventiva

Fica em prisão preventiva o suspeito de cometer vários crimes no concelho de Almeirim relacionados com o furto em interior de residência.

Um homem de 35 anos foi detido pela GNR de Santarém, no concelho de Almeirim, por suspeita da prática de furtos em interior de residência, tendo ficado em prisão preventiva, informou aquela força de segurança. A detenção foi efectuada no dia 3 de Novembro pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, relacionada com furtos em residências naquele concelho. Segundo a GNR, o suspeito, “que se encontrava sujeito a apresentações trissemanais”, foi identificado como alegado autor de “vários crimes da mesma natureza”. Após ser presente ao Tribunal Judicial de Rio Maior, no dia seguinte à detenção, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.

