Duas detenções em operação da PSP no Entroncamento e Torres Novas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou na madrugada de 8 de Novembro uma operação policial nas cidades do Entroncamento e Torres Novas que incidiu sobre a fiscalização rodoviária, o controlo de substâncias ilícitas e a verificação de situações documentais e administrativas. Durante a operação, 144 condutores foram submetidos ao teste de álcool e dois foram detidos por condução em estado de embriaguez e por falta de habilitação legal para conduzir.

A PSP elaborou ainda seis contraordenações por condução sob influência do álcool; duas por falta de inspecção periódica obrigatória; duas por ausência de seguro de responsabilidade civil automóvel; uma por condução com carta caducada; uma por falta de aplicação móvel ou cartão de condução digital (TVDE). Foi também apreendido um veículo, documentos e registado um aviso de apresentação de documentos.

Relativamente ao controlo de suspeitos, oito cidadãos estrangeiros foram alvo de verificação documental e três pessoas foram identificadas por posse de produto estupefaciente. A acção contou com a participação de efectivos de várias valências da Divisão Policial de Tomar, apoiados por equipas do Núcleo de Armas e Explosivos e do Núcleo de Investigação Criminal.