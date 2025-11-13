Hospital de Abrantes celebrou 40 anos de serviço à comunidade

Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, celebrou 40 anos de actividade com uma sessão solene que destacou o papel dos profissionais e a inauguração de novas valências na área da saúde.

O Hospital Dr. Manoel Constâncio, em Abrantes, assinalou na segunda-feira, 27 de Outubro, o 40.º aniversário da sua fundação com uma sessão solene que contou com as presenças do presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), Casimiro Ramos, e do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, entre outros convidados.

Na sua intervenção, Casimiro Ramos agradeceu e reconheceu o trabalho desenvolvido por todos os profissionais que têm contribuído para o crescimento do Hospital ao longo dos anos. Também destacou o investimento de nove milhões de euros realizado nos últimos quatro anos, fruto de parcerias com o município de Abrantes, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a CCDR Centro, afirmando que o Hospital de Abrantes “é um pilar no atendimento aos pacientes no Médio Tejo, onde os seus profissionais são a capacidade mais valiosa”.

Com um total de 940 profissionais, o hospital tem vindo a afirmar-se como uma referência na prestação de cuidados de saúde na região. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, também deixou uma palavra de reconhecimento a todos os trabalhadores da unidade, sublinhando que “neste dia dos 40 anos, temos de agradecer a todos os profissionais que estão nesta unidade, porque são todos muito importantes para esta comunidade”. Recordou ainda o papel do hospital durante a pandemia de Covid-19, “quando Abrantes foi referência nacional” e defendeu que a unidade “deve continuar a ser referência em várias especialidades e serviços”.

Durante a cerimónia, Silvino Alcaravela, um dos colaboradores históricos do hospital, partilhou o seu testemunho e memórias dos primeiros anos de funcionamento, onde trabalhou durante quase três décadas. A sessão incluiu ainda a entrega de medalhas aos 20 colaboradores mais antigos e a inauguração da primeira fase de requalificação do Serviço de Imuno-hemoterapia, uma intervenção que vem melhorar as condições de trabalho, a capacidade de resposta e o conforto de utentes e dadores de sangue.