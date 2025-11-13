Ourém abre candidaturas a apoio financeiro para associações

O município de Ourém tem abertas, até 31 de Dezembro de 2025, as candidaturas ao Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo, Cultural, Recreativo e Juvenil, uma iniciativa que pretende reforçar o papel das associações locais no desenvolvimento social, cultural e desportivo do concelho. As candidaturas devem ser apresentadas exclusivamente através da plataforma digital disponibilizada pelo município, onde os interessados podem também consultar o regulamento e a documentação necessária à formalização do pedido.

Com esta medida, a autarquia reafirma o seu compromisso com a valorização e dinamização do movimento associativo oureense, reconhecendo o importante contributo das colectividades na promoção da participação cívica, da cultura e do desporto de base local.