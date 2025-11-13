uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-13
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.13 1ª página Sociedade Ourém abre candidaturas a apoio fin ...

Ourém abre candidaturas a apoio financeiro para associações

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Ourém tem abertas, até 31 de Dezembro de 2025, as candidaturas ao Apoio Financeiro ao Associativismo Desportivo, Cultural, Recreativo e Juvenil, uma iniciativa que pretende reforçar o papel das associações locais no desenvolvimento social, cultural e desportivo do concelho. As candidaturas devem ser apresentadas exclusivamente através da plataforma digital disponibilizada pelo município, onde os interessados podem também consultar o regulamento e a documentação necessária à formalização do pedido.
Com esta medida, a autarquia reafirma o seu compromisso com a valorização e dinamização do movimento associativo oureense, reconhecendo o importante contributo das colectividades na promoção da participação cívica, da cultura e do desporto de base local.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...