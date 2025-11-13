uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-13
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.13 1ª página Sociedade Pézinhos de Chuva levam educação am ...
Pézinhos de Chuva levam educação ambiental às escolas de Benavente
Utentes do CRIB estão envolvidos na iniciativa a par da autarquia - foto DR

Pézinhos de Chuva levam educação ambiental às escolas de Benavente

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A tradição voltou a cumprir-se nas escolas de Benavente e de Samora Correia, onde a Parceria Hidrodinâmicas, que junta o Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) e o município, assinalou o arranque de um novo ano hidrológico com a entrega dos kits itinerantes “Pézinhos de Chuva”.
As entregas decorreram ao longo do mês de Outubro, coincidindo com a celebração do Dia Nacional da Água, efeméride que marca o início de um novo ciclo de sensibilização ambiental. A iniciativa procura valorizar a água nas suas múltiplas dimensões social, ambiental e económica, além de reforçar a consciência sobre a importância do uso responsável e sustentável deste bem essencial.
Os dois kits didácticos, denominados “Mar” e “Arco-íris”, foram entregues na EB1 n.º 1 de Benavente e na EB2,3 de Porto Alto, de onde partem em itinerância pelas escolas do concelho. Com conteúdos pedagógicos e actividades lúdicas, as malas “Pézinhos de Chuva” incentivam a curiosidade e o conhecimento das crianças sobre os ciclos da água e a preservação do meio ambiente.
No segundo semestre do ano lectivo, os kits atravessarão novamente a ponte sobre o rio Almansor, num gesto simbólico de partilha e continuidade entre os dois agrupamentos escolares, reafirmando o compromisso conjunto do CRIB e da Câmara de Benavente com a educação ambiental e a cidadania ecológica.

Pézinhos de Chuva levam educação ambiental às escolas de Benavente
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...