Profissionais da ULS Médio Tejo vacinam-se contra a gripe e a Covid-19
Equipa de saúde reforça a importância do exemplo no combate às infecções respiratórias - foto DR

Profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dão o exemplo e estão a vacinar-se contra a gripe e a Covid-19.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) iniciou a campanha de vacinação contra a gripe sazonal e a Covid-19 dirigida aos seus profissionais, numa iniciativa coordenada pelo Serviço de Saúde Ocupacional em colaboração com a Direcção de Enfermagem. A vacinação está a decorrer de forma faseada e conta com espaços dedicados nas três unidades hospitalares da ULS Médio Tejo, garantindo que todos os colaboradores possam ser vacinados com facilidade e segurança.
De acordo com a instituição, a adesão à campanha tem sido positiva, reflectindo o compromisso dos profissionais com a prevenção das infecções respiratórias e com a protecção da saúde individual e colectiva. “A vacinação é uma arma e uma ferramenta muito importante para prevenir as infecções respiratórias. É fundamental, principalmente nos utentes com doença respiratória”, sublinha Joana Duarte, médica pneumologista da ULS Médio Tejo.
Também Luísa Delgado, médica psiquiatra e directora do Serviço de Psiquiatria, reforça a importância do exemplo dado pelos profissionais de saúde: “venho vacinar-me porque não quero ficar doente. Enquanto profissionais de saúde estamos mais expostos às doenças respiratórias e as vacinas são muito importantes para evitar doença grave”, refere. A campanha prossegue nas próximas semanas, abrangendo todos os profissionais da instituição, num esforço conjunto para promover a imunização e reduzir o impacto das infecções respiratórias durante o período de Outono e Inverno.

