PSP foi a bares de Alverca e VFX e encontrou jogo ilegal e tabaco ao alcance de menores

Num dos bares jogava-se a dinheiro de forma ilegal e sem autorização da Câmara de Vila Franca de Xira, que agora vai poder agir sobre os proprietários. Noutro estabelecimento de diversão nocturna as queixas dos moradores permitiram travar uma festa com 300 pessoas onde se registaram seis infracções.