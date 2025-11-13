PSP foi a bares de Alverca e VFX e encontrou jogo ilegal e tabaco ao alcance de menores
Num dos bares jogava-se a dinheiro de forma ilegal e sem autorização da Câmara de Vila Franca de Xira, que agora vai poder agir sobre os proprietários. Noutro estabelecimento de diversão nocturna as queixas dos moradores permitiram travar uma festa com 300 pessoas onde se registaram seis infracções.
Nos dias 28 de Outubro e 1 de Novembro um conjunto de denúncias de moradores permitiu à Polícia de Segurança Pública (PSP) intervir em força junto de dois bares nas cidades de Vila Franca de Xira e Alverca que não estavam a cumprir a lei.
No dia 28, em Vila Franca de Xira, a PSP realizou uma fiscalização a um bar e foram detectadas irregularidades, resultando na elaboração de dois autos de contraordenação por permitir venda de tabaco a menores (o comando de bloqueio da máquina de tabaco encontrava-se com acesso livre aos clientes) e por exploração de jogo ilegal, de fortuna e azar, sem licença da câmara. Os polícias apreenderam duas máquinas de jogo ilegal, dois cartazes promocionais associados às máquinas de jogo e 148,70 euros, resultante da exploração do jogo em causa.
No dia 1 de Novembro, em Alverca do Ribatejo, foi efectuada a fiscalização a um estabelecimento de diversão nocturna onde decorria uma festa com 300 pessoas. Segundo a PSP, foi possível verificar 6 infracções relativas ao funcionamento e realização do evento, nomeadamente o consumo de tabaco no interior do estabelecimento, a ausência de dístico ou aviso sobre a restrição da venda/consumo de bebidas alcoólicas, a ausência de dístico de proibição de fumar na entrada do bar; ausência do mapa de horário de funcionamento, entre outras.