Recolha de sangue em Vialonga

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, a 15 de Novembro, uma recolha de sangue nas instalações da ARPIV – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga, entre as 08h30 e as 12h30. A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças.