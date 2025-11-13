uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-13
Sociedade Recolha de sangue em Vialonga

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, a 15 de Novembro, uma recolha de sangue nas instalações da ARPIV – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga, entre as 08h30 e as 12h30. A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças.

