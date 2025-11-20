uma parceria com o Jornal Expresso

Cultura e Lazer

Biblioteca Municipal António Botto assinala 32º aniversário com espectáculo de Mónica Vale de Gato

Humorista Mónica Vale de Gato regressa aos palcos com “Próxima Paragem”, o espectáculo que marca as comemorações do 32º aniversário da Biblioteca Municipal António Botto.

A Biblioteca Municipal António Botto celebra 32 anos de actividade e vai assinalar a data com um espectáculo de comédia destinado a maiores de 16 anos. Mónica Vale de Gato, conhecida pelo seu humor sarcástico e pela capacidade de transformar quotidianos aparentemente simples em relatos hilariantes, apresenta o seu segundo solo, intitulado “Próxima Paragem”.
Três anos depois de ter esgotado salas de norte a sul do país, a humorista regressa “casada, mãe, mas ainda sem saber preencher o IRS”. Nesta nova criação convida o público a embarcar numa viagem pessoal e divertida pelas suas recentes experiências de vida, onde no percurso, surgem memórias, desvios inesperados, reflexões e algumas figuras indesejadas.
Com uma narrativa que cruza ironia, nostalgia e observação social, o espectáculo integra o programa comemorativo da Biblioteca Municipal António Botto. A entrada é gratuita mas limitada a 80 espectadores, sendo aconselhada a reserva antecipada.

