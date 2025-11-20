Cegada de Alverca vai levar “Os Transparentes” em digressão por Portugal e Espanha

O espectáculo “Os Transparentes”, criação da companhia de teatro Cegada, feita a partir do romance de Ondjaki, vai seguir em digressão com datas agendadas para Portugal e Espanha. Entre elas estão já confirmadas apresentações em Zaragoza, Lagos, Badajoz e Covilhã, entre outras localidades. Segundo a companhia de teatro de Alverca, o espectáculo teve uma afluência de 476 espectadores ao longo de onze sessões apresentadas entre 31 de Outubro e 16 de Novembro.

A última apresentação contou com a presença de Ondjaki, que participou numa conversa com o público no final da sessão. Um encontro que celebrou o diálogo entre a literatura, teatro e comunidade, um dos pilares da criação. A relação entre o autor e a criação teatral já tinha sido reforçada anteriormente, com uma visita durante o processo criativo, num encontro de partilha e diálogo entre literatura e teatro que marcou o percurso de construção do espectáculo e reforçou a ligação entre o autor e os intérpretes.

Encenado por Manuela Paulo, com dramaturgia de Marta Dias, o espetáculo conta com um elenco inteiramente composto por intérpretes luandenses: Anílson Eugénio, Eduarda Oliveira, Kássia Laureano e Kévin Cassule, que dão corpo ao retrato poético e social de Luanda presente no romance distinguido com o Prémio José Saramago.