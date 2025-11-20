uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-11-20
Cinema e conversa no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

Cinema e conversa no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai receber no dia 26 de Novembro, a partir das 14h00, a sessão “Cinema e Conversa - Ainda Somos Gente”, promovida por Simão Valador Faria, realizador e produtor da curta-metragem “Ainda Somos Gente”. A iniciativa visa constituir um espaço de reflexão e diálogo em torno dos desafios do envelhecimento, do papel dos cuidadores e da missão dos centros de dia, valorizando a população sénior e a sua integração na comunidade. Após a exibição da curta-metragem, vai decorrer uma mesa redonda com a participação de Simão Valador Faria, dinamizador do evento; Jaime Cunha, em representação do Centro Social Paroquial de Santa Marta – Alcanhões; um representante da Câmara Municipal de Santarém; um representante de outra instituição; e de um moderador. Segue-se interacção com a plateia. A sessão é aberta ao público.

