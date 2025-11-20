Clara Jacinto eleita Embaixadora da Vinha e do Vinho de Arruda dos Vinhos

Clara Jacinto, de 19 anos, representante da Associação Cultura DeGrau, foi eleita Embaixadora da Vinha e do Vinho de Arruda dos Vinhos na gala realizada durante a 28ª edição da Festa da Vinha e do Vinho. A jovem arrecadou ainda o prémio de Miss Fotogenia.

O evento reuniu nove candidatas, representando o Externato João Alberto Faria, a Associação Cultura DeGrau, o Grupo Motard Raposas do Asfalto e a Sociedade Recreativa e Cultural de Camondes. O pódio ficou completo com Maria Inês Gonçalves, de 16 anos e representante do Grupo Motard Raposas do Asfalto, eleita 1.ª Dama de Honor; e Helena Carvalho, de 17 anos, representante do Externato João Alberto Faria, que alcançou o título de 2.ª Dama de Honor.

O prémio do público foi entregue a Mafalda Castro, de 16 anos, representante da Associação Cultura DeGrau. Já o título de Miss Simpatia, escolhido pelas próprias concorrentes, foi atribuído à candidata número 5, Maya Pereira, de 17 anos, em representação do Externato João Alberto Faria.

No final, o município de Arruda dos Vinhos deixou um agradecimento público às lojas de roupa, comércio local, maquilhadoras, cabeleireiras, artistas e a todas as entidades e pessoas que contribuíram para a realização e sucesso do evento.