uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Cultura e Lazer Fundadora da Mundo em Reboliço, em ...
Fundadora da Mundo em Reboliço, em Abrantes, vai participar em encontro de rede europeia
Filipa Francisco - foto O MIRANTE

Fundadora da Mundo em Reboliço, em Abrantes, vai participar em encontro de rede europeia

Filipa Francisco, fundadora da Associação Mundo em Reboliço, e Chris Torch, artístico e especialista independente em cultura, abrem o próximo encontro da rede AREA – Arts in Rural European Areas.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A sessão que contará com a participação de Filipa Francisco, fundadora da Associação Mundo em Reboliço, e Chris Torch, director artístico e especialista independente em cultura, realizar-se-á no dia 25 de Novembro, entre as 10h00 e as 11h00, em formato online, e marca o início de mais uma edição do encontro promovido pela rede AREA, dedicada à reflexão sobre a criação e participação em territórios rurais. A partir do percurso recente em Arganil, com o projecto BARRO, Chris Torch partilhará aprendizagens sobre proximidade, espaço público e troca transnacional.
Em diálogo com Filipa Francisco, fundadora da Associação Mundo em Reboliço, os dois atravessarão metodologias de mediação e colaboração com associações locais, ligando tradições e práticas contemporâneas, reflectindo sobre o trabalho artístico com e para as comunidades.
A rede AREA – Arts in Rural European Areas, apoia as artes em meios rurais através da criação de intercâmbios de experiências, da investigação de métodos de trabalho, da recolha de dados e recursos, e da promoção da advocacia cultural a nível local, regional, nacional e europeu. De carácter interdisciplinar, a rede integra artistas, criadores, organizadores, decisores políticos e cientistas, incluindo todas as disciplinas artísticas. Sediada na Dinamarca, a AREA teve início como um grupo focal no seio da IETM – Rede Internacional para as Artes e Ciências Contemporâneas.

Fundadora da Mundo em Reboliço, em Abrantes, vai participar em encontro de rede europeia
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...