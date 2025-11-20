Mercadinho de Natal vai animar o centro de Abrantes de 1 a 23 de Dezembro

Estão abertas as inscrições para o Mercadinho de Natal que o município de Abrantes vai realizar no Jardim da República, entre os dias 1 e 23 de Dezembro, num evento que promete trazer o espírito natalício ao coração da cidade. Podem participar no Mercadinho de Natal pessoas singulares e colectivas devidamente habilitadas para o exercício da actividade e sediadas no concelho de Abrantes, desde que apresentem a documentação exigida por lei. A iniciativa está também aberta à participação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das escolas do concelho, bem como de instituições convidadas pela organização ou que possam contribuir para o enriquecimento e qualidade do certame.