Edição de 2025-11-20
Edição de 2025.11.20 Cultura e Lazer

Museu Municipal de Azambuja passa a integrar Rede Portuguesa de Museus

O Museu Municipal de Azambuja recebeu a credenciação que o torna membro da Rede Portuguesa de Museus, durante o Encontro Anual da Rede Portuguesa de Museus que decorreu em Braga. A autarquia, para a qual esta credenciação é o “culminar de um longo processo, agora validado com a aprovação pelo Ministério da Cultura”, fez-se representar pelo vereador António José Matos e elementos da equipa do museu. Para a Câmara de Azambuja este é um “importante reconhecimento” na área da Cultura e do trabalho desenvolvido em particular no Museu Sebastião Mateus Arenque, que tem como patrono o etnógrafo autodidacta Sebastião Mateus Arenque e foi alvo de uma profunda obra de remodelação e modernização, concluída em 2022.

