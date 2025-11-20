uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-20
Noite de fados com jantar em Alcanhões

A Associação Popular de Alcanhões (APA) promove uma noite de fados com jantar em que a fadista da terra, Célia Leiria, partilha o palco com os fadistas Mel, que participou no The Voice Portugal em 2015, e João Nunes. As vozes vão ser acompanhadas por Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa e João Filipe na viola. O espectáculo e o jantar, no sábado, dia 29, a partir das 20h00, têm o valor de 20€ para sócios da APA e 25€ para não sócios. Para participar nesta noite em que se celebra o fado, a vila do concelho de Santarém e as tradições locais, pode reservar o seu lugar até 20 de Novembro pelo 913 831 942.

