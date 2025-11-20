Alcaravela recebeu segunda jornada da liga de futebol de rua feminino

“Liga feminina CAF O MIRANTE” realizou a segunda jornada em Alcaravela, concelho de Abrantes, com vitórias para os Lagartos do Sardoal, os Lobos do Carvalhal e o Azinhaga AC.

Com o dobro das equipas da edição passada, o espírito de convívio e paixão pelo futebol continuam a ser imagem de marca da “Liga feminina CAF O MIRANTE” e prova disso foi mais um fim-de-semana desportivo em Alcaravela, no concelho de Abrantes. O campo do Futebol Clube Alcaravela recebeu uma jornada de grande entusiasmo, com a presença de muito público e perto de uma centena de atletas. Recorde-se que esta liga passou a ter este ano a parceria do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo (CAF) na organização.

A segunda jornada contou com os seguintes resultados: Grupo Desportivo Alcaravela 1-5 Os Lobos do Carvalhal; Clube Atlético Riachense 0-2 Azinhaga Atlético Clube; Juventude das Lapas 1-1 Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa; Os Lagartos do Sardoal 4-1 Alhandra Sporting Club.

Recorde-se que a primeira jornada da competição decorreu há cerca de um mês em Riachos, também com a presença na assistência de centenas de adeptos. O objectivo do campeonato continua a ser valorizar o futebol amador também como forma de lutar pela igualdade de género, para além do convívio entre todas as jogadoras, equipas técnicas e adeptos. Os moldes do campeonato são idênticos aos do ano passado, com algumas excepções. Como este ano há a presença do dobro das equipas, as jornadas serão únicas e todos os jogos são disputados no mesmo campo. Vai haver prémios de MVP em todos os jogos (organização decide), melhor marcadora, melhor jogadora, melhor guarda-redes, melhor ataque, melhor defesa (menos batida) e fair play.