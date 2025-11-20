uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira receberam etapas do Rally de Lisboa 
Dupla José Pedro Fontes/Inês Ponte venceram o Rally de Lisboa e, com a vitória, conquistaram a Taça de Portugal de ralis - FOTO CPKA

Os concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira foram novamente palco de algumas das provas especiais da 5ª edição do Rally de Lisboa. O evento, organizado pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CPKA), com o apoio das autarquias locais, voltou a contar para a Taça de Portugal de Ralis, e integrou quatro secções e treze provas especiais de classificação, tendo a prova sido vencida por José Pedro Fontes e Inês Ponte ao volante de um Citroên C3 Rally2. Com essa vitória a dupla conquistou a Taça de Portugal de Ralis, batendo Ricardo Teodósio e José Teixeira, a conduzir um Toyota GR Yaris Rally2 por 19.1 segundos, num emocionante duelo travado ao longo de 12 classificativas. Ricardo Sousa sagrou-se campeão da Peugeot Rally Cup Portugal e João Rodrigues garantiu o título no Clio Trophy Portugal.

