Beatriz Meleiro sagra-se bicampeã nacional pela Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte

A atleta Beatriz Meleiro voltou a brilhar no karaté ao sagrar-se bicampeã nacional em Kumite Feminino Sub-21 (-50kg), revalidando o título conquistado na época passada pela Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria. A escola alcançou ainda outros dois pódios no Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Sub-21, com Alexandra Contins a conquistar o título de vice-campeã nacional em Kumite Feminino Sub-21 (-68kg) e Daniela Matias a garantir o 3.º lugar em Kumite Feminino Júnior (-48kg). A competição decorreu no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos e contou com 645 atletas em representação de 150 clubes e 47 associações de todo o país. A organização esteve a cargo da Federação Nacional de Karate Portugal (FNKP). A comitiva da EKSPD, composta por 12 atletas e 3 treinadores, demonstrou um excelente desempenho, fruto de um trabalho que a associação diz ser consistente e de dedicação ao longo da época.