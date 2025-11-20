Campo do Cevadeiro em VFX tem um novo relvado sintético

Equipamento municipal representou um investimento de 364 mil euros e substitui o antigo relvado natural que tinha décadas de utilização.

O Campo Municipal de Futebol do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, onde joga o União Desportiva Vilafranquense, foi palco a 9 de Novembro da cerimónia de inauguração de um novo relvado sintético. A intervenção, que substituiu o relvado natural por um piso sintético de última geração, representou um investimento municipal de 364.224 euros. A obra permite melhorar substancialmente as condições de treino e competição para os atletas do Vilafranquense, garantindo maior durabilidade e menor necessidade de manutenção, refere a câmara municipal em comunicado.

Este projecto integra uma estratégia mais ampla de renovação dos campos de futebol no concelho, promovida pela autarquia, que já abrangeu nove recintos desportivos, num investimento municipal acumulado de 1,3 milhões de euros. Entre as infraestruturas intervencionadas contam-se já o Centro de Estágios do Futebol Clube de Alverca, os campos do Juventude da Castanheira, Bragadense, Vialonga e União Atlético Povoense, culminando agora com o renovado campo do UDV.

Segundo a Câmara de Vila Franca de Xira, este investimento reforça o compromisso contínuo com o desenvolvimento desportivo local e com a criação de boas condições para milhares de atletas as poderem usar ao longo do ano.