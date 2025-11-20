uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Desporto CLAC do Entroncamento estreia Bonit ...

CLAC do Entroncamento estreia Bonito Christmas Trail 

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O CLAC - Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento, prepara-se para lançar um novo desafio aos amantes do trail, desta vez com um toque festivo. Depois de realizar 13 edições dos Trilhos do Almourol, a associação desportiva regressa com uma prova inédita: o Bonito Christmas Trail. Marcada para 1 de Dezembro, a prova conta já com mais de 400 inscritos.
Os interessados podem optar por três distâncias: o K25, que conta para o Circuito de Trail Longo do CTR – Circuito de Trail do Ribatejo; o K15, que pontua para o Circuito de Trail Curto do CTR e para o Campeonato Regional de Trail Sprint da Associação de Atletismo de Santarém; e o K10/caminhada, pensado para quem prefere apenas desfrutar do percurso, sem a pressão dos cronómetros. A organização promete unir o desporto à magia natalícia e manter “o mesmo espírito” de sempre, agora aplicado a um conceito novo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...