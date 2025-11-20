uma parceria com o Jornal Expresso

Juventude Ouriense perde em casa pa ...

Juventude Ouriense perde em casa para a APAC Tojal

A Juventude Ouriense recebeu em casa os primeiros classificados do campeonato nacional de 3ª divisão de Hóquei em Patins e perdeu por 6-2, mantendo-se assim na última posição do campeonato.

A Juventude Ouriense recebeu em casa a APAC Tojal no passado domingo, 16 de Novembro, num jogo a contar para a 5ª jornada do campeonato nacional da 3ª divisão de Hóquei em Patins e não conseguiu somar pontos novamente. O treinador da formação de Ourém, Paulo Rodrigues, afirma que a equipa está a melhorar taticamente e que o resultado, de 6-2, é enganador, dada a prestação da equipa anfitriã. A formação do Tojal soma mais três pontos e permanece invicta no primeiro lugar do campeonato nacional, sendo uma das candidatas à promoção.
O próximo confronto será frente à formação do Sport Clube Leiria e Marrazes, equipa que está na 10ª posição com apenas três pontos. Paulo Rodrigues está confiante de que a equipa irá pontuar nesta próxima jornada.

