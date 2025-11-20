uma parceria com o Jornal Expresso

Salvador Amorim conquista medalha de prata na Taça da Europa de Patinagem Artística
Salvador Amorim conquista medalha de prata na Taça da Europa de Patinagem Artística
Salvador Amorim continua em bom plano na patinagem artística - foto DR

O atleta do Hóquei Clube de Santarém Salvador Amorim, em representação de Portugal, conquistou a medalha de prata no escalão de juniores na Taça da Europa de Patinagem Artística, que decorreu em Matosinhos de 7 a 16 de Novembro.
Em Abril de 2023, O MIRANTE publicou uma reportagem sobre Salvador Amorim. O atleta começou a praticar patinagem artística aos oito anos. Procurou diversas modalidades mas apaixonou-se pela patinagem artística. A mãe, Ana Patrícia Santos, contava a O MIRANTE que o filho se transforma quando calça os patins e entra num rinque. Os pais são os seus principais apoiantes e só querem que o filho se sinta feliz.

