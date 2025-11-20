Vila Franca de Xira apoia projecto de natação adaptada do Alhandra SC

A Câmara de Vila Franca de Xira vai apoiar o projecto de natação adaptada do Alhandra Sporting Club (ASC), um programa que há nove anos promove a inclusão desportiva de atletas com deficiência, proporcionando-lhes a isenção do pagamento de taxas. Na sequência de um pedido de apoio apresentado pelo clube, a câmara municipal deliberou propor a isenção do pagamento das taxas municipais de utilização de transportes colectivos, que representam um custo estimado de 9.830,90 euros. Esta medida visa aliviar os encargos associados ao transporte dos atletas, garantindo a continuidade e o fortalecimento do projecto. A decisão, aprovada em reunião de câmara, assenta no reconhecimento do interesse público municipal e do mérito do trabalho desenvolvido pelo Alhandra Sporting Club no domínio da natação adaptada. Trata-se do único clube do concelho a competir nesta área, contando actualmente com 17 atletas federados e mais 120 praticantes nas vertentes de formação e pré-competição. O projecto tem sido reconhecido pelo seu impacto social e desportivo, permitindo a integração e o desenvolvimento de atletas através da prática da natação adaptada.