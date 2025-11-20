uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Economia Benavente quer integrar Associação ...
Benavente quer integrar Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo
Sónia Ferreira na Golegã com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e o deputado Ricardo Oliveira - foto DR

Benavente quer integrar Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, anunciou na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã, que o município vai avançar com o processo para aderir à Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Benavente vai apresentar uma proposta formal para integrar a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), revelou na sexta-feira, 14 de Novembro, a presidente da autarquia, Sónia Ferreira, na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã.
A autarca justificou a intenção com o peso histórico, cultural e económico do sector equestre no concelho de Benavente, onde as coudelarias representam “um património vivo e de enorme valor para a identidade local”. “É incompreensível que um concelho com tantas coudelarias e uma ligação tão forte ao mundo equestre e à arte da campinagem não tenha estado na fundação desta associação”, afirmou Sónia Ferreira, sublinhando que o processo passará pela apreciação da câmara municipal e, posteriormente, da assembleia municipal.
Sónia Ferreira destacou ainda o papel das freguesias de Samora Correia e Santo Estêvão no desenvolvimento sócio-económico da actividade equestre, bem como a relevância da Companhia das Lezírias na preservação da identidade rural e cultural do concelho.
Segundo a autarca, a qualidade dos cavalos produzidos em Samora Correia, Santo Estêvão e Benavente atrai criadores de vários países, contribuindo para o reconhecimento internacional do concelho no sector.

Benavente quer integrar Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...