Gala do CRIT é na noite de sábado 29 de Novembro no Teatro Virgínia
Nomes do universo stand-up comedy e as participações de Vanessa Silva, Telmo Miranda e Nuno Barroso.
O CRIT - Centro de Reabilitação e Inclusão Torrejano, vai realizar a sua 9ª Gala no dia 29 de Novembro, às 21h30, no Teatro Virgínia em Torres Novas. A receita reverterá para a construção de um Lar Residencial e três Residências de Autonomização e Inclusão, na Cidade de Torres Novas.
A organização refere que conta com a presença de “grandes nomes do stand-up comedy como Kenny Simões, Serafim e Sérgio Lopes e anuncia momentos musicais com Vanessa Silva; com o padrinho do CRIT Telmo Miranda e com o embaixador Nuno Barroso”.
A noite vai ser pautada ainda por um momento especial com a escola de dança Corpo da Dança e destacamos a actuação da Orquestra Lixeira, um momento especial de um grupo musical do CRIT.