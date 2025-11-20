uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-11-20
Mercado de Natal anima Constância nos dias 6 e 7 de Dezembro

Câmara de Constância vai organizar, nos dias 6 e 7 de Dezembro, o Mercado de Natal, na Praça Alexandre Herculano, um evento que promete encher o centro histórico de cor, tradição e espírito natalício.

A Câmara Municipal de Constância está a promover, nos dias 6 e 7 de Dezembro, o Mercado de Natal, que terá lugar no coração do centro histórico da vila, mais precisamente na Praça Alexandre Herculano. Com esta iniciativa, o município pretende atrair visitantes e dinamizar o comércio local, proporcionando um espaço onde se podem encontrar ofertas genuínas e diferenciadas, típicas da época natalícia.
O Mercado de Natal de Constância vai reunir artesanato, produtos regionais, doçaria tradicional, antiguidades e muitas outras propostas que se assumem como excelentes sugestões de presentes festivos. Integrado no programa do evento está também um conjunto diversificado de actividades de animação, entre as quais se destacam a Casa do Pai Natal, a chegada do Pai Natal, espectáculos de dança, música e teatro, uma parada natalícia, uma caminhada temática e vários momentos de entretenimento para toda a família. As inscrições para o Mercado de Natal encontram-se abertas até ao dia 21 de Novembro e são obrigatórias.

