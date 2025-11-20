Município promete resolver avarias em ilhas ecológicas do Carregado

Os moradores da Praceta Diogo Lopes Sequeira, no Carregado, queixaram-se das anomalias de uma ilha ecológica que está por reparar desde Julho. Em resposta a O MIRANTE, a Câmara de Alenquer diz estar “consciente da necessidade de reforçar a resposta na recolha de resíduos”, mas adianta que o Carregado e a Urbanização da Barrada, em particular, têm sido alvo de um reforço de equipamentos de deposição de resíduos, sobretudo os indiferenciados.

“Neste momento existem alguns equipamentos com anomalias, designadamente no que concerne ao sistema de cordas que permite abrir e fechar o saco na descarga, bem como outras cuja resolução passa por pequenas reparações a efectuar”, diz a câmara, acrescentando que estão a ser desenvolvidos esforços junto da empresa subcontratada no sentido de garantir a resolução do constrangimento, sendo essencial efectuar um novo procedimento de manutenção que será desencadeado em 2026.

Nalguns locais com equipamentos avariados, como na Rua Diogo Afonso, foram colocados quatro contentores de superfície (800 litros). Os restantes locais possuem dois contentores enterrados com 5m cúbicos cada, existindo um avariado, como na Praceta Diogo Lopes Sequeira. “Não excluímos a possibilidade de que também nestes casos, possam ser colocados contentores de superfície, sendo os equipamentos reparados tão breve quanto possível”, sublinha o município em resposta ao jornal.