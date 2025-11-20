Ponte de Entre Ribeiras mantém restrições ao trânsito

uma parceria com o Jornal Expresso

Ponte Entre Ribeiras está em mau estado e precisa de obras urgentes - foto DR

Tempestade “Cláudia” provocou danos significativos na Ponte de Entre Ribeiras, em Casais de Revelhos, obrigando a Câmara de Abrantes a restringir a circulação e a avançar com intervenções e avaliações técnicas urgentes para garantir a segurança da população.

A tempestade “Cláudia” provocou danos significativos na Ponte de Entre Ribeiras, em Casais de Revelhos, levando a Câmara Municipal de Abrantes a limitar a circulação e a avançar com intervenções de emergência para garantir a segurança dos utilizadores. A Câmara Municipal de Abrantes informou sobre o estado actual da Ponte de Entre Ribeiras, cujo acesso pela A23 permanece condicionado na sequência dos impactos da tempestade Cláudia, limitando a circulação exclusivamente a veículos ligeiros, estando interdita a passagem de pesados com peso superior a 3.500 quilos, decisão tomada para salvaguardar a segurança de todos os utilizadores e permitir que a rotina diária da comunidade decorra com a necessária precaução.
No local, equipas de especialistas analisaram as fragilidades detectadas no pontão, tendo sido iniciados trabalhos de impermeabilização do tabuleiro e preparados reforços estruturais para sustentação da sapata. A Protecção Civil estabeleceu igualmente contacto com o Exército, que deverá proceder a uma análise aprofundada e apoiar na definição de eventuais acções complementares para mitigar os constrangimentos existentes.
As alterações provocadas pelas restrições de circulação levaram também à mudança temporária da paragem do autocarro escolar e dos transportes públicos, agora situada junto ao pontão. Para minimizar o impacto junto da população, a câmara municipal, em colaboração com a Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede e com os bombeiros, colocou em marcha um serviço de apoio destinado a assegurar o transporte de alunos e restantes cidadãos entre a paragem habitual e o novo ponto definido. A autarquia sublinha que está a acompanhar permanentemente a evolução da situação e compromete-se a fornecer actualizações regulares ao longo da semana, agradecendo a compreensão e o sentido de responsabilidade da população, apelando ao cumprimento rigoroso da sinalização instalada no local.

Ponte de Entre Ribeiras mantém restrições ao trânsito
