 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-20
Economia Sede da Madvogados em Santarém com ...

Sede da Madvogados em Santarém com nova morada

O escritório e sede da Madvogados, em Santarém, mudou para a Praça Sá da Bandeira nº 24. O novo espaço foi pensado para oferecer melhores condições de trabalho à equipa e um atendimento ao cliente mais cómodo, eficiente e personalizado, reforçando a qualidade do serviço.
“Deixamos as anteriores instalações no Largo Cândido dos Reis, n.º 3 – 2.º andar, para abraçarmos um espaço que melhor acompanha a evolução da sociedade e o caminho que temos vindo a percorrer no sentido da multidisciplinariedade e parcerias, trabalhando de forma integrada em diferentes áreas do Direito e com profissionais de outras áreas complementares”, refere uma nota enviada a O MIRANTE.

