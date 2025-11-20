Sede da Madvogados em Santarém com nova morada
O escritório e sede da Madvogados, em Santarém, mudou para a Praça Sá da Bandeira nº 24. O novo espaço foi pensado para oferecer melhores condições de trabalho à equipa e um atendimento ao cliente mais cómodo, eficiente e personalizado, reforçando a qualidade do serviço.
“Deixamos as anteriores instalações no Largo Cândido dos Reis, n.º 3 – 2.º andar, para abraçarmos um espaço que melhor acompanha a evolução da sociedade e o caminho que temos vindo a percorrer no sentido da multidisciplinariedade e parcerias, trabalhando de forma integrada em diferentes áreas do Direito e com profissionais de outras áreas complementares”, refere uma nota enviada a O MIRANTE.
