Zona ribeirinha - Póvoa de Santa Iria

Na estrada que dá acesso à Praia dos Pescadores, perto das ruínas da extinta Eurofil, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, existe um descampado que continua a ser usado para depositar todo o tipo de resíduos, como se vê pela fotografia.

Na estrada que dá acesso à Praia dos Pescadores, perto das ruínas da extinta Eurofil, na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, existe um descampado que continua a ser usado para depositar todo o tipo de resíduos, como se vê pela fotografia. Sendo uma zona com alguma visibilidade e movimento os resíduos de obras e restos de mobílias são despejados durante a noite, quando a iluminação é fraca. Não custava nada depositar os monos nos sítios próprios e evitar poluir o ambiente. Até porque quem o faz incorre numa ilegalidade.

