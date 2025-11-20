Entroncamento com três vereadores a tempo inteiro no novo executivo municipal

Na reunião de câmara de 11 de Novembro, Nelson Cunha apresentou a estrutura do novo executivo municipal, nomeando ainda Maria Alexandra Figueira como terceira vereadora a tempo inteiro. O presidente da câmara assumiu grande parte das áreas, nomeadamente: coordenação autárquica; planeamento estratégico, investimentos e desenvolvimento económico; ordenamento do território e urbanismo; obras municipais e particulares; administração geral e gestão financeira; contratação pública; serviços urbanos, águas e saneamento; comunicação e imagem; Museu Nacional Ferroviário e projectos estratégicos CIMT; protecção civil e segurança; serviços jurídicos; património e imóveis municipais; juventude, desporto e vida saudável; cooperação externa e geminações; e toponímia.

O vice-presidente, Hélder Gama, ficará responsável pelas áreas da Sustentabilidade Municipal; Recursos Humanos; Cultura; Turismo; Ambiente e Espaços Verdes; Saúde; Associativismo; Emprego, Inovação e Empreendorismo; Identidade Local e Cidade Ferroviária; Cidadania e Defesa do Consumidor. A vereadora Maria Alexandra Figueira, irá acompanhar as áreas da Família e Acção social, a Indústria, Comércio e Serviços - licenças e taxas, a Fiscalização Municipal, a Educação e Biblioteca Municipal, Mercados e Feiras, bem como o Cemitério e Canil Intermunicipal.

Durante a reunião, o vereador Rui Madeira (PSD) deixou clara a posição do partido sobre a nova configuração do executivo, afirmando que o PSD está a dar todas as condições para que o Chega possa governar, mas sublinhou a incoerência da medida face às posições nacionais do Chega. “Estamos a dar todos os meios para que possam governar de forma conveniente este município, mesmo que o partido que os senhores representam, preconize a redução para metade dos vereadores a nível municipal”.