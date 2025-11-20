João Pedro Rabita reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim

João Pedro Rabita foi reeleito presidente da Juventude Socialista de Almeirim para o mandato 2025-2027, depois de ter ficado conhecido pela polémica de ir oferecer um melão aos elementos do Chega na noite das eleições. O presidente dos jovens do PS diz que assume o compromisso de reforçar a presença da JS junto dos jovens almeirinenses e de construir uma estrutura activa, participada e próxima das pessoas.

A nova equipa conta com Inês da Silva, Micaela Pinheiro, Rafael Xavier e Raquel Casquinho, integrando o secretariado concelhio. Foi ainda nomeado Guilherme Valente como adjunto ao secretariado. Na mesa da assembleia concelhia, foram eleitos Adriana Zola, como presidente, Miguel Cantarrilha e Diogo Roxo, como secretários. João Pedro Rabita diz que “esta será uma JS com coragem, aberta às ideias dos jovens e com vontade de intervir em todas as freguesias do concelho”.