Serviços de comunicações em VFX vão custar mais de 400 mil euros



A Câmara de Vila Franca de Xira vai avançar com um novo contrato para os serviços de comunicações de voz móvel, voz fixa e Internet, abrangendo o próprio município, as escolas e os agrupamentos escolares do concelho, operação que vai custar 400 mil euros. A despesa é considerada essencial para garantir o normal funcionamento das comunicações entre os diversos serviços municipais e as instituições de ensino do concelho. O preço base do procedimento é de 400.000 euros, tendo sido definido com base em contratos anteriores de natureza idêntica. O contrato terá uma duração de 36 meses, com início previsto para 1 de Janeiro de 2026. Estão previstos encargos financeiros de 150.333€ em 2026, 164.000€ em 2027, 164.000€ em 2028 e 13.666€ em 2029, valores com IVA incluído. Com este investimento, considera a proposta agora aprovada, o município pretende reforçar a fiabilidade e modernização das comunicações, assegurando melhores condições tecnológicas tanto para os serviços municipais como para a comunidade educativa.