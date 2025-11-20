uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade 24 novos enfermeiros nas unidades d ...
24 novos enfermeiros nas unidades de saúde da Lezíria
Enfermeiros vão iniciar funções em várias unidades de saúde locais da Lezíria - foto DR

24 novos enfermeiros nas unidades de saúde da Lezíria

Os novos profissionais iniciam agora funções em diferentes unidades da Unidade Local de Saúde da Lezíria.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu as boas-vindas a 24 enfermeiros que vão iniciar funções na instituição. A sessão de acolhimento realizou-se no Auditório do Hospital Distrital de Santarém e contou com a presença dos membros do conselho de administração da instituição, que receberam os profissionais com palavras de incentivo e reconhecimento pela escolha da ULS Lezíria. Os novos profissionais iniciam agora funções em diferentes unidades da instituição, espalhadas por toda a área de abrangência da Lezíria do Tejo, reforçando o compromisso daquela Unidade Local de Saúde com a melhoria contínua dos cuidados de saúde.

24 novos enfermeiros nas unidades de saúde da Lezíria
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...