71 vagas para médicos internos de formação-geral e especializada na ULS Lezíria

Novas vagas vão permitir reforçar capacidade de resposta nos cuidados de saúde primários e nas especialidades hospitalares.

Foram atribuídas à Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) 71 vagas para médicos internos, das quais 45 destinam-se à Formação Geral e 26 à Formação Especializada. As vagas de Formação Especializada na área hospitalar estão distribuídas pelas especialidades de Anatomia Patológica (1), Cirurgia Geral (2), Ginecologia/Obstetrícia (1), Medicina Interna (4), Ortopedia (1), Patologia Clínica (1), Pediatria (2), Pneumologia (1) e Radiologia (1).

No âmbito da Medicina Geral e Familiar (MGF), as vagas distribuem-se pelas seguintes unidades de saúde familiar (USF): USF Alviela (1), USF Cartaxo Terra Viva (1 vaga), USF Côrtes d’Almeirim (2), USF D. Sancho I (1), USF Foral Novo (1), USF São Domingos (3), USF Vale do Sorraia (1) e USF Villa Romana (2). Estas vagas permitirão à ULS Lezíria acolher novos médicos internos no próximo ano, reforçando a capacidade de resposta tanto nos cuidados de saúde primários como nas especialidades hospitalares.

Paralelamente, a ULS Lezíria está a investir na remodelação das suas infraestruturas e na modernização tecnológica, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e promovendo o acesso a ferramentas digitais de apoio à prática clínica, essenciais para uma prestação de cuidados mais eficiente e de maior qualidade.