Alenquer homenageia antigos combatentes
Cerimónia de homenagem aos antigos combatentes decorreu nos Paços do Concelho - Foto: CM Alenquer

A Câmara de Alenquer promoveu, nos Paços do Concelho, uma homenagem aos antigos combatentes portugueses mortos ao serviço da pátria, em parceria com o Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes. A cerimónia realizou-se dia 11 de Novembro, data em que há 107 anos era assinado em Compiègne, França, o Armistício da 1.ª Guerra Mundial, que pôs termo a quatro anos de conflito militar no qual Portugal participou activamente. Nascidos no concelho de Alenquer, foram 28 combatentes que faleceram além-fronteiras, em França, Angola e Moçambique.
A efeméride serviu igualmente para assinalar os 51 anos do fim da Guerra do Ultramar, que decorreu entre 1961 e 1974, nos quais 33 soldados naturais das freguesias do concelho de Alenquer perderam a vida em combate nas antigas colónias portuguesas.
A cerimónia contou com a presença do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, da GNR e de antigos combatentes. O hino nacional foi entoado na presença do executivo municipal.

