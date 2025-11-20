uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-11-20
Azambuja abre candidaturas para bolsas de estudo e mérito

Estão abertas até 28 de Novembro as candidaturas para bolsas de estudo e de mérito, destinadas a 45 estudantes que sejam residentes no concelho de Azambuja há pelo menos dois anos e tenham obtido aproveitamento escolar no ano lectivo passado. Com um valor de mil euros cada, as 35 bolsas de estudo e 10 de mérito, a atribuir pela Câmara de Azambuja, têm como objectivo apoiar e valorizar os jovens residentes no concelho, contribuindo para facilitar o acesso ao ensino superior e reconhecer o mérito.
As 35 bolsas de estudo serão atribuídas a alunos que já frequentem ou tenham ingressado este ano no ensino superior e cujo rendimento do agregado familiar, per capita, não ultrapasse os 650 euros mensais. As 10 bolsas de mérito são destinadas a alunos que tenham obtido no ano anterior média anual igual ou superior a 15 valores.
À semelhança de anos anteriores, três bolsas de estudo estão reservadas a bombeiros voluntários e membros da Cruz Vermelha Portuguesa do concelho e a descendentes em primeiro grau. Os interessados em concorrer devem apresentar o impresso próprio da bolsa a que se estão a candidatar e toda a documentação indicada no regulamento. Toda a informação está disponível no site da Câmara de Azambuja.

