Edição de 2025.11.20

Funcionário ferido após incêndio em cozinha de jardim de infância no Sardoal

Presidente da câmara, Pedro Rosa, diz aguardar o relatório técnico para apurar as causas, mas garante que o caso está a ser acompanhado e compromete-se a impor eventuais reforços de medidas de segurança.

O executivo da Câmara do Sardoal informou, na reunião de 7 de Novembro, que ocorreu um incêndio na cozinha do jardim de infância da freguesia estando, segundo o presidente Pedro Rosa (PSD), as causas ainda por apurar. O incêndio ocorreu a 27 de Outubro, confirmando ainda o autarca que um funcionário ficou ferido ao tentar conter as chamas.
O tema foi levantado pelo vereador do PS, Miguel Alves, que pediu esclarecimentos sobre o incidente, questionando se já existiam conclusões técnicas e que medidas serão tomadas para evitar novos episódios, assim como que apoio foi dado ao trabalhador e às famílias afectadas. O presidente da autarquia, Pedro Rosa, lamentou o ocorrido e referiu que o município aguarda o apuramento formal das causas, através de relatório ou informação técnica dos serviços competentes. O autarca adiantou também que, ao chegar ao local “cinco a dez minutos após o alerta”, os sistemas de alarme já estavam activados e os bombeiros e a equipa de emergência já se encontravam a prestar socorro ao funcionário ferido, acrescentando que foi possível observar que os mecanismos de segurança e protecção contra incêndios estavam operacionais. Pedro Rosa garantiu que o município irá avaliar eventuais medidas adicionais assim que as conclusões forem conhecidas, reforçando o compromisso em evitar que situações semelhantes se repitam.

