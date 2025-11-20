uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade Mais de uma dezena de municípios da ...

Mais de uma dezena de municípios da região receberam distinção por medidas de apoio às famílias

Torres Novas é distinguida há 17 anos e por isso recebe distinção especial. Chamusca e Ourém recebem bandeira verde pela primeira vez.

A bandeira verde por medidas de apoio às famílias, da tarifa da água reduzida ao arrendamento acessível, será entregue este ano a 115 municípios, mais 5% do que no ano passado, anunciou o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Chamusca, Torres Novas, Ourém, Vila Franca de Xira, Entroncamento, Arruda dos Vinhos, Mação, Santarém, Abrantes, Alcanena, Alenquer e Sardoal são os municípios da região ribatejana que vão receber a distinção.
Na sua 17.ª edição, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) passou de 110 municípios distinguidos em 2024 para 115 este ano, que recebem a bandeira verde de “Autarquia + Familiarmente Responsável”. Segundo a radiografia do país, realizada pelo OAFR, 14 dos 20 municípios mais populosos do país distinguem-se “por práticas efectivas de apoio às famílias” e recebem a bandeira verde: Lisboa, Sintra, Cascais, Loures, Braga, Amadora, Matosinhos, Oeiras, Odivelas, Coimbra, Maia, Vila Franca de Xira, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão.
O observatório salientou que seis autarquias repetem a distinção há 17 anos, recebendo a bandeira com quatro trevos, representando cada um quatro anos de distinção. Um destes municípios é Torres Novas. Em estreia, seis municípios vão receber pela primeira vez a distinção por políticas “amigas” das famílias, nomeadamente Chamusca e Ourém.
O distrito de Coimbra possui o maior número de autarquias distinguidas (15), seguido do Porto e Lisboa (12 cada), Aveiro (11), Santarém (nove) e Braga, Faro e Guarda (oito cada), enquanto Bragança e Madeira não possuem qualquer dos seus municípios entre os distinguidos desta edição do OAFR, cujos dados reportam ao ano passado. O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e nesta 17.ª edição responderam ao inquérito 155 dos 308 municípios, menos 14 do que no ano passado.

