Manuel Alves Castela: um agitador cultural que marcou Santarém

O Círculo Cultural Scalabitano promoveu um tributo a Manuel Alves Castela, fundador do Cineclube de Santarém, homem da cultura e do associativismo que faleceu em 1982.

O Círculo Cultural Scalabitano (CCS) prestou homenagem a Manuel Alves Castela, figura incontornável da cultura e do associativismo na cidade até à data do seu falecimento, em 1982, aos 52 anos. Foi um dos sócios iniciais do Círculo Cultural Scalabitano, fundador e grande impulsionador do Cineclube de Santarém, em 1955, sócio-gerente da emblemática Livraria Apolo e também fundador do PS em Santarém. Participou activamente na organização de eventos emblemáticos, como a Feira do Ribatejo e nos primórdios do Festival Nacional de Gastronomia.

No edifício sede do Círculo Cultural Scalabitano foi inaugurada a exposição “A Vida de Manuel Alves Castela através dos seus livros – o homem transformador das ideias pela cultura”. E a curadora da Biblioteca Guilherme de Azevedo e Arquivo Histórico do Círculo, Luísa Barbosa, deixou contributos para uma biografia do homenageado, nascido em Santarém em 21 de Julho de 1929.

Estava prevista a entrega, nessa mesma tarde, da medalha de mérito do Círculo Cultural Scalabitano ao filho de Manuel Alves Castela, mas este acabou por abandonar a sessão antes do final, instantes depois do sócio da instituição e vereador, Nuno Domingos, que falava sobre o homenageado, ter convidado um neto de Manuel Alves Castela para partilhar algumas palavras sobre o avô, que não chegou a conhecer.

No final da sessão, o presidente da direcção do Círculo, Vítor Murta, revelou que as distinções iriam ser entregues à família em próxima oportunidade. O dirigente recordou Manuel Alves Castela como sócio do CCS desde a sua criação e fundador da secção de cinema que ali existiu. Como amante e difusor da sétima arte, Castela levou o cinema a escolas e prisões. Esteve também na génese do Festival de Cinema de Santarém. O seu dinamismo e entrega aos projectos que foi abraçando foram reconhecidos a título póstumo pelo município, que lhe outorgou a Medalha de Ouro da Cidade e atribuiu o seu nome a uma rua.

Durante a tarde de sábado ouviram-se ainda depoimentos de outras personalidades que privaram directamente com Manuel Alves Castela em diferentes contextos, fosse na militância socialista, como frequentadores da Livraria Apolo - espaço de artes e cultura muito concorrido pela juventude, onde também se cultivava a oposição à ditadura – no Cineclube de Santarém, ou como membros das comissões organizadoras da Feira do Ribatejo e do Festival de Gastronomia. Nuno Domingos, Hermínio Martinho, Francisco Jerónimo, Domingos Cabral e Cândido de Azevedo foram alguns dos presentes que deixaram os seus contributos.