Moradores do Carregado exigem solução para roturas sucessivas na rede de água

Falhas no abastecimento de água voltaram a provocar indignação no Carregado. Os moradores pedem compensações, um inquérito à actuação da Águas de Alenquer e a renovação da rede antiga. A empresa disse que o problema se deveu a “uma sucessão de avarias imprevistas” no sistema de abastecimento ao Carregado.

A Comissão de Moradores do Carregado lamentou as sucessivas roturas nas condutas de água que se verificaram desde domingo, 9 de Novembro, e que se arrastaram pelo menos até dia 14, afectando parte significativa da população. As perturbações no abastecimento deixaram vários residentes sem acesso a água. Um dos moradores do Carregado disse a O MIRANTE que a Águas de Alenquer (AdA) deve reembolsar as pessoas pelos prejuízos causados e que a Câmara de Alenquer devia abrir um inquérito ao serviço de reparação de avarias.

Conforme O MIRANTE noticiou, uma rotura numa conduta de água na Rua Vaz Monteiro, junto do n.º 194, no Carregado, causou perturbações aos consumidores no Casal Sarra, Rua Castelo Melhor e Rua Vaz Monteiro, estendendo-se a alguns pontos da União de Freguesias de Alenquer. Em comunicado, os moradores exigem uma tomada de posição por parte da Câmara de Alenquer, apelando a uma intervenção firme junto das AdA para resolver a situação.

A comissão alerta que este novo episódio “demonstra, mais uma vez, a necessidade urgente de substituir a canalização antiga por uma infraestrutura nova”, capaz de garantir um serviço estável e seguro. E garante que “tudo fará na defesa dos interesses da população”, insistindo na urgência de um plano estruturado para renovar a rede e evitar que problemas semelhantes continuem a ocorrer.



Águas de Alenquer justifica com avarias imprevistas

Em resposta a O MIRANTE, a Águas de Alenquer informou que a situação se deveu a “uma sucessão de avarias imprevistas” no sistema de abastecimento ao Carregado.

Segundo a empresa, a complexidade das avarias obrigou à substituição de equipamento electromecânico, à substituição alargada da tubagem na berma do IC2 e ao restabelecimento de uma solução alternativa que garantisse o fornecimento de água, mesmo que condicionado.

A entidade gestora reiterou o seu compromisso em garantir a qualidade e a continuidade do serviço no sistema público municipal de abastecimento de água, declarando ter tomado as medidas e mobilizado os meios operacionais necessários à reposição do serviço no menor intervalo de tempo possível. “Apesar de alheia à nossa vontade, não poderemos deixar de lamentar todo o transtorno que esta situação implicou junto dos utilizadores afectados”, refere na resposta.

A rotura ocorreu cerca de um mês após uma avaria na Estação Elevatória do Carregado, que deixou várias localidades sem água e inundou a Estrada Nacional 1, provocando constrangimentos no trânsito.

O MIRANTE já perguntou à AdA quais sãos os investimentos previstos na rede de saneamento para o concelho de Alenquer, mas sem obter resposta. Pedimos ainda uma tomada de posição ao executivo da Câmara de Alenquer, mas até ao fecho desta edição não obtivemos resposta.