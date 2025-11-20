uma parceria com o Jornal Expresso

Noite de fados solidária dos escuteiros de Alhandra bateu recordes
A noite de fados solidária promovida pela segunda vez pelos Escuteiros de Alhandra, na noite de 8 de Novembro, foi considerada um sucesso e superou os números da primeira edição, com mais de 80 pessoas a aderirem à iniciativa. Segundo a organização, vários dias antes do evento já as reservas estavam esgotadas. As receitas do evento vão servir para os escuteiros realizarem obras na sua sede, que permitirão aumentar o conforto e funcionalidade das instalações.
A segunda noite de fados dos escuteiros aconteceu nas instalações da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra. Os fadistas que subiram ao palco pertenciam ao grupo da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alverca do Ribatejo, que também se associaram ao cariz solidário da iniciativa. Os participantes tiveram direito a caldo verde, pão, chouriço assado, vinho e sobremesa, servidos pelos escuteiros de várias idades e ficou prometida uma terceira edição no início do próximo ano.

