uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade Novo executivo de Salvaterra de Mag ...

Novo executivo de Salvaterra de Magos com pelouros distribuídos

A presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helena Neves, eleita pelo Movimento Independente “Juntos Fazemos +”, distribuiu os pelouros do novo executivo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O novo executivo municipal de Salvaterra de Magos iniciou funções com a distribuição oficial de pelouros, sob a liderança de Helena Neves, eleita pelo Movimento Independente Juntos Fazemos +. A autarca assume um conjunto alargado de áreas, incluindo Projecto e Planeamento Estratégico, Administração Urbanística, Serviços Administrativos e Financeiros, Acção Social e Saúde, Cultura, Educação, Museus e Arquivo Histórico, Turismo, Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo.
Como vice-presidente, foi designado Manuel Bolieiro, também do movimento independente, que ficará responsável pelos pelouros do Desporto e Juventude, Transportes e Mobilidade, Obras Municipais, Jardins, Espaços de Lazer e Verdes, Oficinas e Viaturas.
O vereador Noel Caneira, igualmente do mesmo movimento, assumirá as pastas das Obras de Administração Directa, Serviços Urbanos, Ambiente, Transição Energética e Alterações Climáticas, Protecção Civil, Equipamentos Municipais e Protecção e Bem-Estar Animal.
Sem pelouros atribuídos, integram o executivo Francisco Madelino e Ortélia Lobo, ambos eleitos pelo Partido Socialista, Samuel Germano, eleito pelo Chega, e José Manuel Coelho, em representação do PSD.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...