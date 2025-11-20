Obras da Escola Gualdim Pais em Tomar estão atrasadas e financiamento pode ficar em risco

Atraso na empreitada de reabilitação da Escola Básica Gualdim Pais pode aumentar custo global da empreitada e colocar em causa o financiamento do PRR. Executivo da Câmara de Tomar está preocupado com a situação.