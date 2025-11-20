Nuno Mira, Rui Ferreira e Lisete Fidalgo - foto O MIRANTE

Pelouros distribuídos e mais uma vereadora a tempo inteiro na Câmara da Chamusca

Lisete Fidalgo é a nova vereadora em regime de permanência da Câmara Municipal da Chamusca. Presidente Nuno Mira é quem assume a maioria dos pelouros.