uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-20
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.20 1ª página Sociedade Pelouros distribuídos e mais uma ve ...
Pelouros distribuídos e mais uma vereadora a tempo inteiro na Câmara da Chamusca
Nuno Mira, Rui Ferreira e Lisete Fidalgo - foto O MIRANTE

Pelouros distribuídos e mais uma vereadora a tempo inteiro na Câmara da Chamusca

Lisete Fidalgo é a nova vereadora em regime de permanência da Câmara Municipal da Chamusca. Presidente Nuno Mira é quem assume a maioria dos pelouros.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, determinou a atribuição dos pelouros para o mandato 2025-2029 e a nomeação de Lisete Fidalgo como vereadora em regime de permanência. Segundo a autarquia, a distribuição tem como objectivo desburocratizar e modernizar os serviços, agilizar os processos de decisão e reforçar a eficácia, eficiência e transparência da administração local, assegurando respostas rápidas e qualificadas às necessidades da população e promovendo um desenvolvimento equilibrado do concelho.
Em relação à distribuição de pelouros, Nuno Mira vai ficar responsável pelas áreas da Coordenação e Administração Geral, Cultura, Desenvolvimento Económico, Captação de Investimento e Fundos Comunitários, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Planeamento Estratégico e Ordenamento do Território, Relações Públicas e Comunicação, Turismo, Promoção Local e Valorização do Património.
O vice-presidente do município, Rui Ferreira, fica com o Apoio às Freguesias, Associativismo, Fiscalização Municipal, Gestão do Espaço Público, Infraestruturas Municipais, Mobilidade e Transportes, Obras Públicas e Particulares, Protecção Civil e Sustentabilidade Ambiental. Lisete Fidalgo fica responsável pelas áreas da Acção Social, Desporto e Juventude, Educação e Saúde.

Pelouros distribuídos e mais uma vereadora a tempo inteiro na Câmara da Chamusca
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...